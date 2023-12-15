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АНАЛІТИКА

Орбан підтвердив погрозу надалі блокувати вступ України в ЄС

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав Kossuth Rádió у п'ятницю, його слова наводить видання Politico.

"Одне можна сказати точно: це погане рішення. Якщо буде потрібно, угорський парламент застосує ручне гальмо", - зазначив Орбан.

За його словами, він витратив вісім годин, намагаючись переконати інших лідерів ЄС не ухвалювати рішення, але "їх не вдалося переконати".

"Їхнім вирішальним аргументом було те, що Угорщині нічого втрачати, оскільки останнє слово буде за національними парламентами, тому угорський парламент може проголосувати проти цього. Буде ще 75 випадків, коли країна зможе зупинити це", - резюмував Орбан.

Напередодні політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан застеріг, що ситуації, де потрібна одностайність для подальшого руху Києва до ЄС, траплятимуться не раз.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.
Ключові теги: Угорщина
 

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