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Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу - ЗМІ
22:40 14.12.2023 |
За даними журналістів, з новою домовленістю коаліції про бюджет на 2024 рік Бундесверу доведеться купувати зброю на заміну тій, що передається Україні, зі спецфонду на розвиток армії, а не окремого фонду, як спершу планували.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Значна частка зброї, яку Німеччина передає Україні як військову допомогу, надається із власних запасів Бундесверу. Спершу федеральний уряд пообіцяв, що обладнання на заміну переданому будуть оплачувати зі спеціального фонду у бюджеті, який не приписаний до якогось конкретного міністерства, аби зменшити навантаження на оборонний бюджет.
Проте у "бюджетному компромісі" від цього вирішили відступити: домовленість передачає, що у майбутньому це фінансування має здійснюватися зі спецфонду Бундесверу на 100 млрд євро, який створили у 2022 році для зміцнення армії.
Додатковим викликом є те, що ці 100 мільярдів вже розплановані, тож у разі зміни підходу Міноборони доведеться змінювати план витрат.
Початково 100-мільярдний спецфонд Бундесверу планували для реалізації великих проєктів модернізації армії, кошти були розраховані на період до кінця 2027 року. У разі фінансування з нього ж компенсації озброєння, яке передають Україні, кошти закінчаться швидше.
Окремі політики в опозиційному ХДС вже розкритикували новину, заявивши, що це ставить під сумнів пріоритетність для уряду розвитку Бундесверу, та що у майбутньому фінансові потреби збройних сил можуть зрости ще більше.
Перед цим стало відомо, що проєкт зі створення новітньої німецької системи захисту від ракет та дронів на близьких дистанціях може виявитися у п'ять разів дорожчим, ніж планували.
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