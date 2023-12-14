Австралія розширить програму навчання українських військових у 2024 році

Австралія розширить свої зобов'язання з навчання новобранців зі Збройних сил України в рамках операції "Куду" 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Австралії.

З січня цього року австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії, що проводиться під керівництвом Великої Британії та на її базі, щоб підтримати національну оборону України після вторгнення Росії.

Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF) повернулася до Дарвіна цього тижня. Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців ADF, що направляються в рамках кожної ротації, збільшиться до 90 осіб.

Роль Австралії буде розширена і включатиме в себе програму підготовки молодших командирів з упором на такі галузі, як основи бойових навичок, включно з міською та окопною війною, наданням першої допомоги в бою, інформуванням про вибухонебезпечні предмети і влучною стрільбою.

З червня 2022 року понад 30 тисяч українських військових пройшли підготовку, за підтримки персоналу з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і, зовсім недавно, Румунії.