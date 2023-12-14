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Австралія розширить програму навчання українських військових у 2024 році
18:00 14.12.2023 |
Австралія розширить свої зобов'язання з навчання новобранців зі Збройних сил України в рамках операції "Куду" 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Австралії.
З січня цього року австралійські солдати допомогли навчити понад 1200 новобранців у рамках багатонаціональної навчальної місії, що проводиться під керівництвом Великої Британії та на її базі, щоб підтримати національну оборону України після вторгнення Росії.
Остання ротація з 70 інструкторів Австралійських сил оборони (ADF) повернулася до Дарвіна цього тижня. Протягом наступних 12 місяців кількість військовослужбовців ADF, що направляються в рамках кожної ротації, збільшиться до 90 осіб.
Роль Австралії буде розширена і включатиме в себе програму підготовки молодших командирів з упором на такі галузі, як основи бойових навичок, включно з міською та окопною війною, наданням першої допомоги в бою, інформуванням про вибухонебезпечні предмети і влучною стрільбою.
З червня 2022 року понад 30 тисяч українських військових пройшли підготовку, за підтримки персоналу з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Данії, Фінляндії, Швеції, Литви, Нідерландів і, зовсім недавно, Румунії.
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