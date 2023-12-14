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Україна отримає новий пакет допомоги від Естонії на 80 млн євро
16:12 14.12.2023 |
Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро. До нього входять протитанкові ракети Javelin, судна та "інше вкрай необхідне обладнання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністерства оборони Естонії.
"Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на суму 80 млн євро, включаючи протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише в тому випадку, якщо союзники продовжуватимуть допомагати українцям", - йдеться в повідомленні.
Подробиці нового пакету допомоги від Естонії
На сайті Міноборони Естонії йдеться, що уряд підтримав пропозицію міністра оборони Естонії Ханно Певкура щодо довгострокової військової допомоги Україні та широкого пакету військової допомоги Україні для захисту від російської агресії. До допомоги входять протитанкові ракети Javelin, судна та інше вкрай необхідне обладнання.
Крім великої кількості протитанкових мін Javelin, в новітній пакет допомоги також входять кулемети, боєприпаси до легкої зброї, різні транспортні засоби та судна, а також водолазне спорядження. Точні суми не розголошуються з міркувань безпеки. Відновна вартість пакету становить майже 80 мільйонів євро.
"Цей пакет допомоги складено з метою максимальної користі для України без шкоди для власної обороноздатності Естонії. Ми замінюємо необхідні запаси", - пояснив Певкур.
Протягом наступних чотирьох років Естонія готова виділяти на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП і використовуватиме для фінансування допомоги кошти оборонного бюджету.
Попередня допомога Естонії
З додаванням останнього пакету військової допомоги з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% ВВП.
Попередні пакети допомоги від Естонії Україні включали, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, транспортні засоби, обладнання зв'язку, польові госпіталі, медичне приладдя, особисте засоби захисту (шоломи, бронежилети тощо), а також військовий продовольчий пайок.
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