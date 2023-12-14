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АНАЛІТИКА

У США залишився останній $1 мільярд на допомогу Україні

 

У бюджеті Сполучених Штатів залишився лише $1 мільярд на допомогу Україні.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, передає Голос Америки.

За її словами, йдеться про кошти для поповнення запасів Міноборони США, озброєння з яких передається Україні.

Вона уточнила, що США вже використали 96% коштів на поповнення запасів Пентагону, а решту 4% Міноборони країни планує використати цього місяця.

"Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси і замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту", - наголосила речниця Білого дому.

Вона пояснила, що це одна з причин приїзду президента України Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вдалося українському президентові якось вплинути на ситуацію, Жан-Пʼєр наголосила, що переговори щодо фінансування ще тривають, але розголошувати їхні деталі вона не може.

Жан-Пʼєр також зауважила, що Конгрес має відкласти різдвяні канікули, доки не затвердить пакет про додаткове фінансування для потреб України, Ізраїлю, Індо-тихоокеанського регіону та безпеки кордону.

Як повідомлялося, попри візит президента Володимира Зеленського до США і його зустрічі з конгресменами і сенаторами, наразі Конгрес не домовився про виділення фінансування для України на наступний рік.

США надають військову допомогу за двома основними напрямками:

у вигляді зброї, боєприпасів та обладнання з власних запасів, які передаються негайно;
через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає фінансування витрат на закупівлю озброєння у американських виробників, а також на навчання українських військовослужбовців, матеріально-технічну підтримку та надання іншої допомоги.

Адміністрація президента США Джо Байдена ініціювала новий спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю загальним обсягом $106 мільярдів. Із загальної суми близько $61,4 мільярда пропонувалося виділити на допомогу Україні, в тому числі $46,1 млрд - на оборону. Однак цей законопроєкт досі не ухвалили, а під час розгляду ініціативи у Конгресі обсяги фінансування можуть змінити.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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