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Фінансову допомогу Україні підтримують 72% європейців, військову – 60% – Євробарометр
13:14 14.12.2023 |
Фінансову підтримку Україні схвалює 72% громадян Євросоюзу. Про це повідомляється на офіційному порталі Єврокомісії із посиланням на результати загальноєвропейського опитування населення Євробарометр.
У минулому опитуванні фінансову допомогу Україні підтримували 65% європейців.
Фінансування ЄС закупівель та постачання військової техніки в Україну підтримують 60% європейців.
Підтримує економічні санкції щодо російського уряду, компаній та приватних осіб 72% опитаних.
Майже дев'ять із десяти (89%) згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни. 84% погоджуються з тим, щоб вітати в ЄС людей, які рятуються від війни.
Схвалюють надання Україні статусу кандидата у ЄС - 61%.
Більшість респондентів задоволені реакцією ЄС на вторгнення Росії в Україну (57%). А 54% європейців говорять те саме про реакцію свого національного уряду.
Основними проблемами Євросоюзу європейці (28%) вважають імміграцію та війну в Україні.
Кожен сьомий європеєць вважає Європейський Союз місцем стабільності у неспокійному світі. 61% з оптимізмом дивляться на майбутнє ЄС.
Довідка
Опитування проводилося з 23 жовтня до 15 листопада 2023 року у 27 державах-членах ЄС. Було опитано 26 471 громадянин ЄС.
Євробарометр - проєкт регулярних опитувань громадської думки, який здійснюється під егідою Європейської Комісії. Проводить опитування з 1973 року у Європейському Союзі, а з 1991 року - у Центральній Європі, на Балканах та Туреччині.
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