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Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

 

Петро Порошенко напередодні ключових рішень Європейської Ради провів у Представництві ЄС в Україні зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу. Про це Порошенко повідомив у соцмережах.

Пʼятий президент закликав всі європейські столиці зайняти конструктивну, відповідальну та справедливу позицію щодо відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу, запуску Механізму підтримки України на 50 млрд євро, посилення санкційного режиму проти російського агресора та підтримку механізму використання російських «заморожених» коштів на цілі відбудови України.

Порошенко на зустрічі з послами держав ЄС закликав підтримати початок переговорів про вступ України та допомогу на 50 млрд євро

 

Порошенко наголосив, що рішення Євроради стануть тестом на реальну єдність та солідарність ЄС з Україною у ці складні часи та відповіддю на 10-річну героїчну та жертовну боротьбу українського народу за демократичне європейське майбутнє.

«Детально обговорили ситуацію на фронті та внутрішньополітичні події в Україні крізь призму важливості забезпечення національної єдності, демократичної стійкості та реформ задля виконання критеріїв членства в ЄС та НАТО», - пише Порошенко.

Він також ознайомив послів з напрямами та результатами політичної і волонтерської роботи «Європейської Солідарності» та Фонду Порошенка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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