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АНАЛІТИКА

У Берліні пройшла перша конференція коаліції з посилення ППО і ПРО України

 

У Берліні відбулась перша конференція партнерів України щодо зміцнення її протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це повідомила 13 грудня пресслужба німецького Міноборони, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що міністр Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з питань оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція візьмуть на себе керівництво у Коаліції з питань інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD).

12 і 13 грудня в Берліні відбулася перша - інавгураційна - конференція, в якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС та НАТО.

Метою CCIAMD є координація розвитку сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони в Україні.

Перша зустріч була зосереджена насамперед на створенні спільного розуміння того, як підтримка України може бути організована та реалізована.

Крім того, в робочих групах спільно розробляли перші кроки.

Основна увага була зосереджена на таких темах:

* "Командна структура" під керівництвом Франції,

* "Системи" під керівництвом США,

* "Тренування/навчання" під керівництвом Німеччини.
 

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