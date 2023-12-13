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У Берліні пройшла перша конференція коаліції з посилення ППО і ПРО України
17:19 13.12.2023 |
У Берліні відбулась перша конференція партнерів України щодо зміцнення її протиповітряної і протиракетної оборони.
Про це повідомила 13 грудня пресслужба німецького Міноборони, пише "Європейська правда".
У відомстві нагадали, що міністр Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з питань оборони України 22 листопада, що Німеччина та Франція візьмуть на себе керівництво у Коаліції з питань інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD).
12 і 13 грудня в Берліні відбулася перша - інавгураційна - конференція, в якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС та НАТО.
Метою CCIAMD є координація розвитку сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони в Україні.
Перша зустріч була зосереджена насамперед на створенні спільного розуміння того, як підтримка України може бути організована та реалізована.
Крім того, в робочих групах спільно розробляли перші кроки.
Основна увага була зосереджена на таких темах:
* "Командна структура" під керівництвом Франції,
* "Системи" під керівництвом США,
* "Тренування/навчання" під керівництвом Німеччини.
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