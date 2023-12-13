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АНАЛІТИКА

В ЄС переконані, що поставлять Україні мільйон снарядів наступного року

 

В Євросоюзі переконані, що зможуть досягти показника в мільйон поставлених Україні боєприпасів наступного року попри те, що наразі процес загальмувався.

Про це журналістам у Брюсселі розповів європейський посадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ЄС вже поставив Україні 500 тисяч снарядів.

"Якщо ви запитаєте мене про поточну траєкторію, я думаю, що ми досягнемо її наступного року. Це правда, ми трохи затрималися. Але керівництво поставило перед собою амбітну мету, яка вимагала від них зусиль", - зазначив посадовець.

Він додав, що для досягнення цієї мети ЄС співпрацює з партнерами, часом непублічно, щоб знайти боєприпаси у країнах, в яких вони є.

За даними Reuters, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів для України до весни 2024 року.

На початку грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нагадав свою попередню заяву про те, що ЄС не зможе передати Україні мільйон боєприпасів до весни 2024 року, але пообіцяв, що ситуація покращиться.
Ключові теги: ЄС
 

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