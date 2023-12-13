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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії прогнозують нову процедуру вступних переговорів для України

 

Із рішенням про початок вступних переговорів для України та Молдови ЄС найімовірніше запропонує новий порядок їхнього проведення.

Про це розповів журналістам у Брюсселі високопосадовець Єврокомісії, що спілкувався на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

Представник Європейської комісії нагадав, що у ЄС вже є практика зміни переговорної рамки для держав, що доєднуються до Євросоюзу, і зараз вже триває обговорення того, якою має бути українська переговорна рамка.

"Ситуація змінюється. Переговорні рамки для Албанії та Північної Македонії інші, ніж діють для Сербії та Чорногорії. А у них вони інші, ніж були для Туреччини. Якою буде переговорна рамка для України і Молдови - побачимо, її має затвердити Рада ЄС. Але ми можемо розраховувати, що вони будуть відмінними та більш спрощеними", - пояснив співрозмовник.

Варто зауважити, що на розробку переговорної рамки ще є час. Її затверджують за деякий час після політичного рішення про початок переговорів, яке лідери ЄС розглядатимуть на саміті 14-15 грудня. Якщо ж консенсус щодо переговорів не буде досягнутий зараз - то й офіційна підготовка до створення "рамки" буде пересунута.

З словами співрозмовника, одна з ідей, яка зараз дискутується - спростити процедуру відкриття та закриття окремих переговорних глав, яка зараз потребує консенсусу, тобто дає змогу Угорщині чи іншій державі блокувати процес приблизно 100 разів протягом переговорів. В ЄС раніше переконалися у шкідливості такого підходу - він додав причин до повільних переговорів з державами Західних Балкан.

Ще один виклик - те, що після такого рішення рух України до членства стане простішим, ніж для балканських держав, а це для багатьох неприйнятно. "Це інтрига - як зміна української рамки змінить ті переговори для Західних Балкан, які вже розпочалися", - пояснив представник Єврокомісії.
Ключові теги: ЄС
 

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