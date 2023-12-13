В Німеччині коаліція підписала угоду про бюджет-2024. Гроші для України будуть

Правлячий альянс Німеччини уклав угоду про переглянутий фінансовий план на 2024 рік. Раніше з ним виникли проблеми через рішення конституційного суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел в уряді, канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Хабек та міністр фінансів Крістіан Лінднер всю ніч вели переговори, щоб укласти угоду.

Проблеми з бюджетом на 2024 рік виникли після рішення конституційного суду Німеччини від 15 листопада, яке поклало край багаторічній практиці використання спеціальних коштів для фінансування інвестицій і поставило під питання десятки мільярдів євро витрат, що фінансуються за рахунок боргу.

Правлячий альянс Шольца був змушений переглянути свій фінансовий план на поточний 2023 рік. А також укласти новий бюджет на 2024 рік так, щоб він відповідав рішенню суду та не викликав додаткових юридичних проблем.

Раніше міністр з європейських справ Німеччини Ганна Люрманн підтвердила, що країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.