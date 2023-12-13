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Неанонсований візит: Зеленський прибув до Осло

 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Осло вранці у середу, 13 грудня. Тут він зустрінеться з лідерами п'яти держав Північної Європи, які є одними з головних донорів України у війні проти Росії, повідомив норвезький уряд.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере побажав Зеленському "теплого прийому в Норвегії" і додав, що Норвегія "продовжуватиме підтримувати оборону України".

Український президент має провести переговори спочатку зі Стере, а потім взяти участь у зустрічі з лідерами Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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