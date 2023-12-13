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АНАЛІТИКА

Україна отримає від Швейцарії 60 платформ для розмінування до середини 2024 року

Україна отримає від Швейцарії 60 платформ для розмінування до середини 2024 року

 

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) планує надати Україні 60 платформ для розмінування у рамках допомоги. Передача роботизованої техніки відбудеться до середини наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.

Персонал також мають навчити експлуатації даних машин для механічного розмінування на дистанційному управлінні.

За словами генерального директора і співзасновника GCS Філіпа фон Міхаеліса, ці "найсучасніші платформи потребують навчання та жорстких протоколів безпеки".

У компанії висловили сподівання, що обладнання допоможе "створити безпечне середовище, полегшити відновлення громадян та врятувати життя".

Донорами такої допомоги стали Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а також підприємства KfW та DEG Impulse.

Співпраця України з GCS

У травні Мінреінтеграції України повідомляло про підписання меморандуму про співпрацю зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Clearance Solutions.

Тоді керівництво GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.

Нагадаємо також, що у листопаді швейцарська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні центр технічного обслуговування. Він зможе приймати платформи з розмінування за необхідності провести їх ремонт.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет у розмірі 110 млн доларів на розмінування України. Вони будуть надані у період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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