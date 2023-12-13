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Україна отримає від Швейцарії 60 платформ для розмінування до середини 2024 року
08:09 13.12.2023 |
Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) планує надати Україні 60 платформ для розмінування у рамках допомоги. Передача роботизованої техніки відбудеться до середини наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку компанії.
Персонал також мають навчити експлуатації даних машин для механічного розмінування на дистанційному управлінні.
За словами генерального директора і співзасновника GCS Філіпа фон Міхаеліса, ці "найсучасніші платформи потребують навчання та жорстких протоколів безпеки".
У компанії висловили сподівання, що обладнання допоможе "створити безпечне середовище, полегшити відновлення громадян та врятувати життя".
Донорами такої допомоги стали Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), а також підприємства KfW та DEG Impulse.
Співпраця України з GCS
У травні Мінреінтеграції України повідомляло про підписання меморандуму про співпрацю зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Clearance Solutions.
Тоді керівництво GCS заявило про наміри протягом цього року поставити в Україну близько 20 машин розмінування.
Нагадаємо також, що у листопаді швейцарська компанія Global Clearance Solutions відкрила в Україні центр технічного обслуговування. Він зможе приймати платформи з розмінування за необхідності провести їх ремонт.
Розмінування України
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет у розмірі 110 млн доларів на розмінування України. Вони будуть надані у період з 2024 по 2027 рік.
Також раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.
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