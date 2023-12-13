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АНАЛІТИКА

Канада допоможе Україні стати членом Європейського Союзу

 

Канада буде активно допомагати Україні на шляху здобуття членства в Європейському Союзі та схилятиме до аналогічної допомоги міжнародних партнерів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Вона назвала стратегічною помилкою рішення Кремля незаконно вторгнутися в Україну, адже "таким чином Росія ізолювала себе від світу дипломатично, політично, економічно та військово". Дипломатка переконана, що "нам слід надалі утримувати цю перевагу над агресором".

Крім того Жолі зазначила, що Канада буде підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, будемо змушувати Адміністрацію Джо Байдена та ЄС продовжувати допомагати їй, а також прийняти Україну до ЄС, оскільки це критично важливо для її майбутнього", - зазначила глава канадського МЗС.

Жолі наголосила на важливості подальшої підтримки України усіма державами-членами НАТО та підкреслила, що на порядку денному - трансатлантична й європейська безпека.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада, ЄС
 

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