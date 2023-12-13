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АНАЛІТИКА

Байден про запрошення України в НАТО: Зараз ми хочемо, щоб вона виграла війну

 

Президент США Джо Байден ухилився від конкретної відповіді на питання, чи може Україна отримати запрошення до НАТО на його саміті у Вашингтоні у 2024 році.

Про це він сказав на пресконференції в Білому домі після зустрічі з Володимиром Зеленським у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Спершу на питання про перспективи запрошення України в НАТО відповів Зеленський.

"Це дуже складне питання. Я відповім швидко: ми союзники, але ми не є членами НАТО, тому я думаю, що передам це питання нашому великому другу, президенту Байдену", - сказав він, викликавши сміх серед присутніх журналістів.

Американський президент спершу наголосив на єдності Альянсу в нинішніх умовах, нагадавши, що Владімір Путін замість "фінляндизації НАТО" "отримав натоізацію Фінляндії".

"І НАТО буде в майбутньому України, без сумніву. Але, як ми сказали (на саміті. - Ред.) у Вільнюсі, Україна стане членом НАТО, коли всі члени Альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. А зараз ми хочемо бути впевнені, що вони виграють війну", - підкреслив він.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс - через опір лідерів США та Німеччини - не лише відмовився надати Україні запрошення до членства, але також встановив нову умову: для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.
Ключові теги: США
 

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