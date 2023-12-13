Запевнив у підтримці. Спікер Палати представників США розповів про зустріч із Зеленським

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розкрив перші деталі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав її хорошою.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Джонсона наводить The New York Times.

Джонсон, розповідаючи про хорошу зустріч із Зеленським, виступив із критикою Білого дому. За його словами, адміністрація президента США не спромоглася чітко сформулювати шлях до перемоги України, що, на думку республіканців, є необхідною умовою для отримання військової допомоги.

"Наша перша умова для будь-якого пакету додаткових витрат на національну безпеку - це наша власна національна безпека", - додав спікер.

За словами Джонсона, він повторив Зеленському, що США "підтримують його у боротьбі з жорстоким вторгненням Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)".

Як пише NYT, висловлювання Джонсона знову дали зрозуміти, що республіканці в Конгресі поставлять будь-яку допомогу Україні у залежність від змін на американсько-мексиканському кордоні.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще вчора, 11 грудня, прибув з візитом до США. Він уже зустрівся з головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Сьогодні, 12 грудня, президент відвідав Конгрес США. Він зустрівся з американськими сенаторами та спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Також у президента на сьогодні заплановано зустріч з главою американської держави Джо Байденом.

Все це відбувається на тлі розбіжностей у Конгресі щодо запиту Байдена на потреби нацбезпеки, який включає понад 60 млрд доларів для України. Республіканці вимагають, щоб у запиті було враховано їхні пропозиції щодо безпеки на кордоні.