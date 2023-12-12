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АНАЛІТИКА

Не зможуть відновитися місяць: У ГУР заявили про знищення баз даних податкової служби Росії

 

Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну кібератаку на системи Федеральної податкової служби РФ.

У пресслужбі ГУР заявляють, що атака торкнулася всієї податкової системи держави-агресора, а на відновлення її роботи знадобиться близько місяця.

"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі - у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.

"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф - знищена уся база даних та її резервні копії (backup)", - наголошується у повідомленні.

ГУР запевняє, що внаслідок атаки зв'язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).

"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - заявили у Головному управлінні розвідки.

Там додали, що інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї РФ опинився в руках воєнної розвідки України.

За даними ГУР, відновити роботу податкової системи росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль.

"За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива", - заявляють у Головному управлінні розвідки.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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