Фінансові новини
- |
- 12.12.23
- |
- 20:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Не зможуть відновитися місяць: У ГУР заявили про знищення баз даних податкової служби Росії
17:40 12.12.2023 |
Кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну кібератаку на системи Федеральної податкової служби РФ.
У пресслужбі ГУР заявляють, що атака торкнулася всієї податкової системи держави-агресора, а на відновлення її роботи знадобиться близько місяця.
"Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі - у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала ФНС РФ.
"У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф - знищена уся база даних та її резервні копії (backup)", - наголошується у повідомленні.
ГУР запевняє, що внаслідок атаки зв'язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
"Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період", - заявили у Головному управлінні розвідки.
Там додали, що інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї РФ опинився в руках воєнної розвідки України.
За даними ГУР, відновити роботу податкової системи росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль.
"За оцінками фахівців, параліч у роботі фнс рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі неможлива", - заявляють у Головному управлінні розвідки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF
|Польські водії розблокували КПП «Ягодин - Дорогуськ»
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія удвічі збільшить виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні
|Не зможуть відновитися місяць: У ГУР заявили про знищення баз даних податкової служби Росії
|Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку
|Австрія виступила проти початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС
|Остін: США допоможуть Україні створити сили для відбиття агресії РФ в найближчі роки
|США розробляють новий військовий план для Києва - NYT
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3