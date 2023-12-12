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Умєров і Залужний відвідали воїнів на східному напрямку
17:12 12.12.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції українських захисників на східному напрямку, де ознайомилися із ситуацією й обговорили ключові потреби воїнів, повідомляє пресслужба Міноборони.
"Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції воїнів на східному напрямку та привітали їх із Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди бійцям", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.
"Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та головнокомандувача із ситуацією на східному напрямку. Також обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога", - зазначено в повідомленні.
Своєю чергою Умєров зазначив, що під час поїздки також було обговорено питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж усієї лінії зіткнення. Крім цього, Міноборони і Генштаб розвивають спільний план дій, а також оцінюють потенційні загрози.
"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв'язку з партнерами", - наводить слова Умєрова пресслужба.
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