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Австрія виступила проти початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС
12:25 12.12.2023 |
Австрія виступила проти початку переговорів з Україною щодо вступу до Європейського союзу, тому що "Київ не повинен отримувати привілеїв, яких не мають Боснія та Герцеговина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу австрійського парламенту.
Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив що його країна "не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах".
За його словами, "не повинно бути жодних преференцій щодо України порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ".
Нехаммер вважає, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС "на знак солідарності", але він виступив проти прискореної процедури.
Як пояснив канцлер, загалом Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.
Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС
Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.
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