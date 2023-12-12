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АНАЛІТИКА

Остін: США допоможуть Україні створити сили для відбиття агресії РФ в найближчі роки

 

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії в найближчі роки.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", - зазначив Остін.

За його словами, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.

"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", - резюмував Остін.

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Між тим, Конгрес США досі не ухвалив багатомільярдний пакет підтримки України за запитом президента США Джо Байдена, висловленим ще в жовтні.
Ключові теги: США
 

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