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Остін: США допоможуть Україні створити сили для відбиття агресії РФ в найближчі роки
11:54 12.12.2023 |
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії в найближчі роки.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США, повідомляє пресслужба Пентагону.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки", - зазначив Остін.
За його словами, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.
"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", - резюмував Остін.
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв'язаній ним війні проти України, а ХАМАС - у конфлікті проти Ізраїлю.
Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Між тим, Конгрес США досі не ухвалив багатомільярдний пакет підтримки України за запитом президента США Джо Байдена, висловленим ще в жовтні.
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