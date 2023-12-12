США розробляють новий військовий план для Києва - NYT

Після невдалого контрнаступу української армії цього літа США готують новий військовий план для України, повідомило джерело газети The New York Times у понеділок, 11 грудня. За його даними, з цією метою в Україну вирушає американський генерал, який проведе там "значний час". З посиланням на американських та українських військових видання також повідомляє, що протягом місяця будуть розроблені деталі нової стратегії в серії військових ігор, які планується провести в німецькому Вісбадені.

NYT: У Києві не усвідомлюють, наскільки нестабільне фінансування війни

У Вашингтоні побоюються, що Київ може програти війну без нової стратегії та додаткового фінансування. За словами американських чиновників, у ЗСУ та керівництві України багато хто виходить з нереалістичних очікувань про військові постачання США, просячи "мільйони снарядів із західних запасів, яких не існує", і не усвідомлюють, наскільки "нестабільне подальше фінансування війни з боку США".

За даними газети, американські офіційні особи вважають, що Україні доведеться воювати з більш обмеженим бюджетом. Вони також побоюються, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік - найбільш смертоносний рік Першої світової війни, коли тисячі людей загинули, а лінія фронту майже не змінилася.

Україна має утримувати території та накопичувати сили

Як стверджує газета, американці дотримуються консервативної стратегії, в рамках якої Україна має утримувати території та протягом 2024 року нарощувати сили та запаси озброєнь за рахунок розвитку власного виробництва.

Частина американських військових вважають, що ця стратегія покращить самодостатність України, забезпечить їй безпеку та дасть можливість відбити будь-який новий російський наступ. "Мета - створити досить реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі у змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році", - підсумовує слова джерел NYT.



