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АНАЛІТИКА

FT: Євросоюз готує «план Б» через блокування Угорщиною грошей для України

 

Європейський Союз готує запасний план на випадок, якщо Угорщина не передумає та не відмовиться від вето на чотирирічний план допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Ці переговори конфіденційні й передбачають екстрене фінансування для України "щонайменше на рік" від решти 26 країн Євросоюзу - без Угорщини.

Такий варіант буде складнішим і дорожчим, але, як сказав один зі співрозмовників видання: "Було б необачно не мати плану Б".

Угорський міністр у справах Євросоюзу Янош Бока сказав газеті, що його країна заперечує проти виділення допомоги Україні зі спільного бюджету Євросоюзу та вимагає відкласти переговори про членство до червневих виборів Європарламенту.

"Угорщина не передумає. Не бачу жодного чинника, який би змінив наше принципове рішення", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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