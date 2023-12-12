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«Історично, щоб не сказати епічно»: Кулеба – про зустріч голів МЗС країн ЄС
08:28 12.12.2023 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок у Брюсселі, анонсувавши "важливі" рішення цього тижня.
Про це міністр написав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кулеби, це "було історичне, щоб не сказати епічне, засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС".
"Востаннє таку відверту розмову я пам'ятаю в цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT, - пояснив він. - Наприкінці тижня нас чекають важливі рішення на саміті Євроради. Підготовка йде повним ходом, додаються нові елементи".
Голова МЗС зазначив, що обговорив із топ-дипломатом Євросоюзу Жозепом Боррелем підсумки засідання й отримав підтвердження, що у вівторок, 12 грудня, Єврокомісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.
"Ми давно наполягали на необхідності такого механізму. Будемо детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів", - підсумував Кулеба.
Як повідомлялось, після зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу Боррель заявив, що переважна більшість міністрів погодилися з необхідністю не лише не послаблювати, а й збільшувати підтримку України.
За кілька днів до саміту ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав усіх західних союзників чітко взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової допомоги Україні в її захисті від Росії.
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