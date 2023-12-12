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АНАЛІТИКА

Більшість країн ЄС - за нарощування допомоги Україні

 

На тлі посилення російської агресії Брюссель розпочав діалог із Києвом у формі експертних консультацій на тему майбутніх зобов'язань ЄС перед Україною у сфері безпеки. Про це повідомив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 11 грудня.

"Ми повинні постачати військову допомогу і одночасно працювати над передбачуваним довгостроковим фінансуванням, - зазначив Боррель. - Сьогодні переважна більшість міністрів чітко заявили: зараз не на часі послаблювати нашу підтримку України. Навпаки, наразі потрібно збільшити і прискорити її". Щодо досі не виплаченого Києву восьмого траншу військової допомоги з Європейського фонду миру, а також нового поповнення фонду коштами на суму 5 мільярдів євро, призначеними для ЗСУ, то вказівки щодо цього мають дати лідери країн Євросоюзу на саміті 14-15 грудня в Брюсселі, повідомив верховний дипломат ЄС.

За його словами, міністри закордонних справ підкреслили: "майбутнє, безпека і стабільність" Євросоюзу залежать від обороноздатності України. Її жителі б'ються на полі бою і посилено працюють над продовженням реформ та євроінтеграцією, нагадав Боррель.

ЄС збільшує місію у Вірменії

Того ж дня міністри закордонних справ країн ЄС вирішили розширити цивільну місію у Вірменії зі 138 до 209 осіб. Це демонструє прихильність Євросоюзу до стабілізації ситуації на кордоні та його прагнення зробити внесок у процес врегулювання, заявив Боррель. "Ми вважаємо, що зараз з'явився історичний шанс досягти миру в регіоні. З'явилася така можливість, і ми маємо намір і далі підтримувати ці зусилля, спільно працюючи і з Вірменією, і з Азербайджаном", - зауважив він.

Цивільна місія Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) розпочала роботу 20 лютого 2023 року. Це нейтральна місія, яка діє виключно на вірменській території та не має виконавчої функції, зазначено в заяві Ради ЄС. Вона розрахована на два роки з метою сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

ЄС готує санкції проти ізраїльських поселенців-екстремістів

Жозеп Боррель повідомив також, що Брюссель готує заяву, яка засуджує схвалене урядом Ізраїлю незаконне будівництво нових житлових будинків на Західному березі річки Йордан. Сам Боррель розробляє пропозицію про санкційний список, до якого включать радикально налаштованих мешканців ізраїльських поселень, які проявляють насильство проти палестинців. Держдепартамент США 5 грудня вже піддав санкціям ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, які нападають на палестинців.

Фінансова підтримка влади Палестинської автономії Європейським Союзом продовжиться, запевнив верховний представник ЄС із закордонних справ. За його словами, глави МЗС обговорили "катастрофічне, апокаліптичне становище мирних жителів сектору Газа" після терактів 7 жовтня і військової відповіді Ізраїлю на цей напад. Посилаючись на не підтверджені незалежними джерелами дані МОЗ сектора Газа, контрольованого ХАМАСом, який визнано в Євросоюзі терористичною організацією, Боррель повідомив про 80 тисяч жертв у Секторі Гази, зазначивши, що, імовірно, ця кількість більша, "бо невідомо, скільки людей залишилися під завалами". Руйнування він порівняв із ситуацією в Німеччині після Другої світової війни.

"Безпека в Ізраїлі не може бути досягнута тільки воєнним способом. Вона вимагає політичного врегулювання в країні", - наголосив Жозеп Боррель та закликав міжнародне співтовариство разом з ЄС продовжувати роботу над проєктом двох суверенних держав на території Ізраїлю.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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