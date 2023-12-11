Бельгія виступає за заборону продажу алмазів із РФ на ринках ЄС і G7, відзначила підтримку України - глава МЗС

Міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб сподівається, що держави - члени ЄС домовляться щодо 12-го пакета санкцій проти РФ, який включає заборону на імпорт російських алмазів.

"Бельгія підтримує сильну ініціативу, спрямовану на роботу з відстеження даних, яка завадить Росії продавати необроблені або оброблені алмази на всьому європейському ринку, а також на ринках країн G7", - сказала глава МЗС Бельгії журналістам у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Вона також наголосила на необхідності підтримки Євросоюзом України, назвавши цей тиждень важливим для Києва, тому що саміт ЄС 14-15 грудня розглядатиме можливість виділення пакета макрофінансової допомоги в EUR50 млрд, питання про військову допомогу, а також обговорить перспективу початку переговорів про вступ країни до Європейського Союзу.

