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Кулеба назвав ключові питання щодо України, які обговорять лідери ЄС на саміті
11:45 11.12.2023 |
На майбутньому саміті Європейської ради 14-15 грудня лідери ЄС розглядатимуть одразу чотири важливих питання щодо України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"На обговоренні буде чотири питання, пов'язані з Україною. Перше - відкриття переговорів, друге - затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє - продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте - це схвалення 12-го пакета санкцій", - зазначив Кулеба.
Він додав, що усі ці питання є дуже важливими, але ключовим є все ж відкриття переговорів.
"Не хочу навіть говорити про нищівні наслідки, якщо Єврорада не зможе ухвалити цього рішення, не лише в контексті України, а в ширшому контексті процесу розширення. Ми зробили своє "домашнє завдання" і очікуємо, що ЄС зробить своє", - сказав міністр закордонних справ України.
Він додав, що у дні, які залишаються перед самітом, українська дипломатія продовжить роботу з окремими країнами-членами.
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