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НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
10:02 11.12.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що НАЗК виконало вимоги ухваленого парламентом закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".
"Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу", - пояснили в Нацагентстві.
Як наголосили в НАЗК, вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично, додали у відомстві.
При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
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