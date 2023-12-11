НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 грудня відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що НАЗК виконало вимоги ухваленого парламентом закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції".

"Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу", - пояснили в Нацагентстві.

Як наголосили в НАЗК, вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично, додали у відомстві.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб'єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.