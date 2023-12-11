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АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з президентами Уругваю та Парагваю

 

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 10 грудня, прибув з робочим візитом в Аргентину, де зустрівся з президентами Парагваю та Уругваю - Сантьяго Пеньєю та Луїсом Лакальє Поу відповідно.

Однією з головних тем розмов стала реалізація української "формули миру". Так, Зеленський висловив сподівання на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки в четвертій зустрічі радників у січні наступного року, повідомляє пресслужба Офісу президента України (ОПУ). На ній, зокрема, заплановано обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру, додали в пресслужбі.

Також Зеленський і Пенью обмінялися думками щодо можливостей поглиблення торговельно-економічної співпраці України та Парагваю. Крім того, український лідер запросив президентів Парагуваю та Уругваю відвідати Україну.

Зеленський в Аргентині поговорив з Макроном

Перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Українськй лідер поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою й подякував за всю надану військову підтримку з боку Франції, наголошують в ОПУ. Водночас сторони обговорили деталі майбутнього оборонного пакета від Франції. "Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України", - наголосив Зеленський у X.

При цьому глава держави подякував Франції за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16, а також розповів про особливості функціонування "зернового коридору", яким вже перевезено 7,5 мільйона тонн вантажів.

При цьому глава держави подякував Франції за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16, а також розповів про особливості функціонування "зернового коридору", яким вже перевезено 7,5 мільйона тонн вантажів.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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