Фінансові новини
- |
- 11.12.23
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини
08:45 11.12.2023 |
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.
"Сьогодні на площах та вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" - "libertad". І це об'єднує нас - Україну та Аргентину. Ми дійсно цінуємо свободу, ми дійсно її захищаємо, і ми готові зміцнювати свободу разом", - наголосив президент України.
Зеленський також наголосив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словам, які каже. І я подумав, що ми маємо підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути сильне спільне майбутнє" , - додав глава держави.
Візит Зеленського до Аргентини
Зеленський перебуває з робочим візитом у Аргентині. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента Аргентини, яка відбулася 10 грудня. Зокрема, у рамках заходу глава держави провів коротку бесіду із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.
Під час візиту також стало відомо, що президент України у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів . Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.
Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів історії двосторонніх відносин між країнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Британії два військові кораблі
|Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня
|Юрчишин очолив комітет Ради зі свободи слова замість Шуфрича
|Зеленський підписав чотири важливі для вступу в ЄС закони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кулеба назвав ключові питання щодо України, які обговорять лідери ЄС на саміті
|НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
|Раді пропонують знизити мінімальний кількісний склад у групах і фракціях
|Британія та Норвегія створили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні
|Україна отримає від Британії два військові кораблі
|Ігнат про літаки Gripen для України: непоганий варіант, пілоти тестували їх
Бізнес
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time