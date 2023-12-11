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АНАЛІТИКА

В Угорщині відреагували на зміни до законодавства про нацменшини

 

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер прокоментував ухвалення Україною поправок до законодавства про національні меншини з урахуванням рекомендацій Ради Європи та ЄС.

Про це Менцер написав на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Реакція Менцера натякає, що Угорщина вважає рішення Ради недостатнім для забезпечення прав угорської меншини.

"В Україні угорську громаду почали позбавляти прав вісім років тому, і з того часу позбавлення прав триває безперервно. Ми, звичайно, будемо ретельно оцінювати вчорашнє рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке. При цьому ми постійно контролюємо імплементацію", - написав Менцер.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю підписав закон №10288-1 про зміни до законодавства про національні меншини, які враховують рекомендації Європейської комісії та необхідні для подальшого руху до членства в ЄС.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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