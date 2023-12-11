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Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням
08:22 11.12.2023 |
Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини UAразом" на сьогодні - під питанням.
"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.
Водночас він зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.
"Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, "відставки" Залужного (командувач ЗСУ - Валерій Залужний - ІФ-У). З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", - пояснив парламентарій.
При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном - не так".
"Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді - можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат", - додав Юрчишин.
Відео на тему:
Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.
До цього, з 2019 року, цю посаду обіймав член групи "Платформа за життя і мир" Нестор Шуфрич, якого обвинувачують у держзраді. 20 вересня парламент відкликав його з посади голови комітету.
Печерський райсуд Києва 15 вересня обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутат був узятий під варту безпосередньо в залі суду.
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