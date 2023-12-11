Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардеп Юрчишин: Ефективність телемарафону - під питанням

08:22 11.12.2023 |

Політика

 

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає, що ефективність національного телемарафону "Єдині новини UAразом" на сьогодні - під питанням.

"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", - сказав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Водночас він зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

"Я уявляю собі дискусію своїх колег у якомусь ефірі на тему, умовно кажучи, "відставки" Залужного (командувач ЗСУ - Валерій Залужний - ІФ-У). З безліччю інсайдерської інформації, яка пізніше спростовується. Тобто, певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", - пояснив парламентарій.

При цьому, за його словами, якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то "щось із марафоном - не так".

"Відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді - можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат", - додав Юрчишин.

Відео на тему:


Як повідомлялося, 9 грудня Верховна Рада призначила Юрчишина головою комітету з питань свободи слова.

До цього, з 2019 року, цю посаду обіймав член групи "Платформа за життя і мир" Нестор Шуфрич, якого обвинувачують у держзраді. 20 вересня парламент відкликав його з посади голови комітету.

Печерський райсуд Києва 15 вересня обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутат був узятий під варту безпосередньо в залі суду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,7424
  0,0702
 0,19
EUR
 1
 39,6010
  0,1050
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8816  0,07 0,20 37,4368  0,05 0,13
EUR 39,7852  0,03 0,07 40,5340  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8700  0,14 0,38 36,8850  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес