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АНАЛІТИКА

Парламент Болгарії подолав вето президента на надання Україні БТР

 

Парламент Болгарії на засіданні у п'ятницю подолав вето президента Румена Радева на угоду про постачання бронетранспортерів Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.

Повторно за законопроєкт щодо ратифікації угоди проголосували 162 болгарські депутати, ще 55 висловились проти.

Представники проросійських сил критикували наміри передати Україні бронетехніку, повторюючи тези президента щодо того, що БТРи могли б бути використані для охорони болгарського кордону.

Водночас у партії ГЕРБ заявили, що Болгарія захищає свої національні інтереси, допомагаючи Україні.

Також зазначається, що під час розгляду законопроєкту сталась штовханина між депутатами.

У понеділок президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів.

Своє рішення Радев мотивував тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада - в Україні.

Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.
 

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