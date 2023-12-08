Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна і Швеція обговорюють можливу передачу літаків Gripen
17:08 08.12.2023 |
Україна та Швеція обговорюють можливість постачання Збройним силам винищувачів Gripen.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова з верховним головнокомандувачем Збройних сил Швеції Мікаелем Бюденом.
"Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen", - сказав заступник глави Міноборони України Іван Гаврилюк.
За його словами, є "певні питання, пов'язані з НАТО". Однак він висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".
Своєю чергою Бюден сказав, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.
"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - додав генерал.
Як відомо, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.
У серпні під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни щодо прав нацменшин, потрібні для початку переговорів з ЄС
|ВР посилила самостійність та незалежність САП
|Вимога для переговорів про вступ до ЄС: Рада збільшила штат НАБУ на 40%
|НАЗК склало протоколи на нардепа Дубінського та в.о. голови КСУ Головатого
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна і Швеція обговорюють можливу передачу літаків Gripen
|Вимога ЄС: Рада розширила можливості для перевірки декларацій депутатів та чиновників
|Рада схвалила зміни щодо прав нацменшин, потрібні для початку переговорів з ЄС
|Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів
|НАЗК склало протоколи на нардепа Дубінського та в.о. голови КСУ Головатого
|США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник
Бізнес
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США