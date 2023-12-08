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АНАЛІТИКА

Україна і Швеція обговорюють можливу передачу літаків Gripen

 

Україна та Швеція обговорюють можливість постачання Збройним силам винищувачів Gripen.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умерова з верховним головнокомандувачем Збройних сил Швеції Мікаелем Бюденом.

"Триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen", - сказав заступник глави Міноборони України Іван Гаврилюк.

За його словами, є "певні питання, пов'язані з НАТО". Однак він висловив сподівання, що "спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки".

Своєю чергою Бюден сказав, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

"Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень", - додав генерал.

Як відомо, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.

У серпні під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.
Ключові теги: Швеція
 

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