Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами (...), чи зіткнутися з більш сильною Україною", - сказав чиновник.