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Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів
15:47 08.12.2023 |
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України групи "Відновлення України" Максима Єфімова на підставі його особистої заяви.
Ухвалення відповідного проєкту постанови №10317 підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Рада також достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата України Дмитра Шпенова.
Ухвалення відповідного проєкту постанови №10318 на пленарному засіданні в п'ятницю підтримали 289 народних депутатів, повідомив Железняк.
Крім цього, парламент достроково припинив повноваження народного депутата Віталія Данілова з фракції "Батьківщина".
Ухвалення відповідного проєкту постанови №10290 підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив Железняк.
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