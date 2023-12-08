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США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник
10:43 08.12.2023 |
США і союзники докладають зусиль до того, щоб до кінця наступного року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для неї умовах, заявив перший заступник помічника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер під час виступу на Аспенському безпековому форумі.
"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами (...), чи зіткнутися з більш сильною Україною", - сказав чиновник.
За його словами, Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України.
Файнер зазначив, що Сполучені Штати працюють над розвитком української оборонної промисловості. Він повідомив, що ці питання обговорювалися на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду США, України та Європи.
Як повідомляв Білий дім, метою конференції було "зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки оборони України".
Так, Вашингтон і Київ підписали протокол про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Він, зокрема, передбачає співпрацю в галузі "виробництва систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів".
Україні було надано технічні дані для початку місцевого виробництва гібридних систем ППО FrankenSAM.
Держдепартамент США планує направити до Києва свого радника "для підтримки та прискорення переходу України до сумісних збройних сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі".
Також було сформовано міжвідомчу "команду з питань угод з Україною", яка даватиме рекомендації партнерам щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.
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