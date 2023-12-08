Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запускають базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

08:49 08.12.2023 |

Політика

 

В Україні запускають першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ініціатором стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), а база доступна на порталі "Війна і санкції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Що є в базі

База вже налічує понад 2 тисячі компонентів, що використовуються Росією та Іраном у різних безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.

Наразі в ній вказується інформація про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні, яке використовується окупантами від початку широкомасштабної військової агресії проти України.

База доступна за цим посиланням.

В Україні запускають базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

 Як виглядає база (фото: скріншот sanctions.nazk.gov.ua)

Деталі про ініціативу

"Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", - зауважують в агентстві.

Глава НАЗК Олександр Новіков зазначив, що розкриття шляху тисяч компонентів від виробника до рук убивць є "масштабним завданням для будь-якого державного органу".

У створенні бази брали участь тисячі журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та інших.

У НАЗК додали, що розділ "Іноземні компоненти зброї" регулярно оновлюватиметься і вдосконалюватиметься. У планах - додавання можливості підписки на оновлення списку.

Що відомо про іноземні компоненти у зброї РФ

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, біло виявлено у двох виробах - це ракети "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.

Раніше у жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що експерти продовжують вивчати фрагменти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА "шахед" і "картограф", і знаходять там іноземні компоненти. Чиновник також показав відповідні фото.

Нагадаємо, українські чиновники неодноразово заявляли про те, що у дронах, які окупанти застосовують для ударів по Україні, виявляють іноземні компоненти. Це стосується як ударних "Шахедів" і "Ланцетів", так і розвідувальних "Орланів".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6722
  0,0184
 0,05
EUR
 1
 39,4960
  0,0473
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8088  0,02 0,06 37,3877  0,01 0,02
EUR 39,7558  0,10 0,26 40,5181  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7300  0,07 0,19 36,7600  0,08 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес