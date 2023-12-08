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У парламенті Болгарії попередньо підтримали надання Україні ПЗРК і зенітних ракет
23:55 07.12.2023 |
Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер підтримав надання Україні непридатних, застарілих або надлишкових переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БТА.
Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.
Пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку в четвер представили партії урядової коаліції Болгарії - ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи".
У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.
Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер підтримав надання Україні непридатних, застарілих або надлишкових переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БТА.
Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.
Пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку в четвер представили партії урядової коаліції Болгарії - ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи".
У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.
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