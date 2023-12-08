Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою
23:23 07.12.2023 |
Група послів G7 вважає, що реформування Рахункової палати України - це шанс, щоб показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою.
"Реформування Рахункової палати - це шанс показати світу, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою і ресурсами власних громадян. Призначення нового керівництва має відбуватися тільки після ухвалення законодавства, яке забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс із належною перевіркою кандидатів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х (раніше Твіттер) у четвер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський позивається до Зеленського щодо громадянства
|Кабмін установив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб у прикордонній смузі
|Зеленський звільнив Веніславського від обов'язків представника Президента у Раді
|Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У парламенті Болгарії попередньо підтримали надання Україні ПЗРК і зенітних ракет
|Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій
|Посли G7: Реформа Рахункової палати - шанс показати, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою
|Україна домовилася зі США про виробництво 155 мм снарядів. Реалізація проєкту займе роки
|Євросоюз створить службу контролю за коштами міжнародних донорів в Україні
|Коломойський позивається до Зеленського щодо громадянства
|Україна працює над створенням військової індустрії, яка б відповідала масштабу РФ - Умєров
Бізнес
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США
|Топ-менеджер OpenAI вважає, що штучний інтелект для бізнесу занадто перебільшений