Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України

Петро Порошенко привітав відновлення прямих двосторонніх контактів української влади з Будапештом.

"Діалог та пошук взаємоприйнятних рішень з кожним партнером та союзником України в ЄС та НАТО мають ключове значення для нашої перемоги", - написав пʼятий президент у соцмережах.

"Ніхто не зробить цю складну роботу за нас самих. Радію, що власним прикладом спонукав владу діяти активніше та конструктивніше", - зазначає Порошенко.

"Для успіху сьогодні як ніколи потрібні далекоглядність та координація зусиль, адже всі ми діємо заради та в інтересах України!", - наголошує Петро Порошенко.