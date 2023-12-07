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Остін провів з Умєровим зустріч за зачиненими дверима
09:27 07.12.2023 |
Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні переговори зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.
Як йдеться в заяві відомства, перед початком переговорів між посадовцями за зачиненими дверима міністр оборони США публічно підтвердив підтримку Києва з боку Вашингтона.
"Україна повернула собі більшу частину території, захопленої РФ з моменту її неспровокованого (повномасштабного) вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що наші союзники та партнери також будуть (разом) з нами", - зазначив Остін.
У повідомленні Пентагону говориться, що двосторонні переговори між міністрами ґрунтувалися на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, та включали стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх збройних сил.
Нагадаємо, що Білий дім зробив заяву щодо зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами США та України.
У ній він оголосив про формування міжвідомчої групи, яка складається із представників Держдепу Пентагону та Міністерства торгівлі США. Ця група підтримуватиме українських партнерів щодо потенційних операцій та експортних вимог для оборонної промисловості України.
Зазначається, що Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією, яка буде спрямована на задоволення нагальних оперативних потреб ЗСУ, в тому числі у сфері систем протиповітряної оборони, ремонту та технічного обслуговування, а також виробництва критично важливих боєприпасів.
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