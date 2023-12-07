Літаки F-18, вертольоти та дрони. Україна запросила у США нові види озброєнь, - Reuters

Україна запросила у Сполучених Штатів нові види озброєння для успішного відбиття російської агресії, серед них - винищувачі F-18, безпілотники, ударні гелікоптери Apache та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що співробітники Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України" під час закритого засідання у Вашингтоні, на якому були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості США.

За даними джерел, які ознайомилися зі списком, до нього увійшли зразки озброєння, які Україна вже має на озброєнні, у тому числі танки "Абрамс" та 155-міліметрова артилерія, а також літаки F-16, безпілотники та ракети ATACMS великої дальності.

Але в списку є кілька нових пунктів, у тому числі транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку також увійшли ударні вертольоти Apache та Black Hawk.

У документах також йдеться, що Україна запитує у США винищувачі F-18, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.