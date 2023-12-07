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АНАЛІТИКА

Байден про голосування Сенату щодо допомоги Україні: вимоги республіканців – це шантаж

 

Президент США Джо Байден поклав відповідальність за провал голосування за розгляд допомоги Україні у Сенаті на представників Республіканської партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у Twitter (X).

Байден зазначив, що республіканці погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою "вкрай упереджену прикордонну політику".

"Це політичний шантаж, відвертий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на грані війни", - підкреслив президент США.

Нагадаємо, напередодні законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Для винесення законопроєкту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100. "За" проголосувало лише 49 сенаторів.

Перед цим Байден закликав конгресменів підтримати додаткове фінансування для України та інших американських союзників до різдвяних свят, після яких законодавці вже не збиратимуться в цьому році.
Ключові теги: США
 

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