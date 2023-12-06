Конгресс США цього тижня розгляне поправку про ленд-ліз для України, - Маркарова

Конгрес США цього тижня розгляне поправки до проєкту закону про оборонний бюджет на 2024 рік, зокрема й щодо продовження ленд-лізу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову в ефірі телемарафону.

"Наше дуже важливе тактичне завдання зараз, над яким ми працюємо з нашими американськими колегами, - це ухвалення додаткового бюджету для України на весь 2024 рік", - сказала Маркарова.

Вона додала, що те, в якому це буде пакеті - внутрішнє питання США.

"Ми будемо вдячні за нашу допомогу і сподіваємось, що найближчим часом - протягом наступних двох тижнів обидві партії знайдуть компроміс і ухвалять пакет, у якому буде саме та допомога, на яку ми чекаємо, - збройна, пряма бюджетна, гуманітарна, енергетична", - наголосила посол.

За її словами, наразі це пріоритет номер один. Водночас, як зазначила Маркарова, паралельно триває велика робота щодо необхідних Україні конкретних озброєнь, розширення санкцій США та конфіскації російських коштів на користь України.

"П'ятий трек - це так званий військовий бюджет, закон NDA, який розглядається на цьому тижні. Це той проєкт, у якому ми просимо і Палату представників, і Сенат продовжити дію акту про ленд-ліз на 2024 рік", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що це додатковий інструмент, Україна хоче отримати збройні грантові програми.

"Але навіть якщо ми їх вичерпаємо раніше, буде дуже добре мати цей інструмент як допоміжний", - пояснила посол.

Ленд-ліз для України

Закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Серед іншого, він розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами експортного контролю.

Ленд-ліз дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за пришвидшеною процедурою, тобто не чекаючи на спеціальне виділення коштів для цього Конгресом США.

Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини, насамперед Великій Британії та СРСР.

Водночас США не надавали Україні зброї за ленд-лізом, оскільки в цьому не було потреби. Уся допомога виділялася безкоштовно.

Нещодавно посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Україна просить Вашингтон продовжити ленд-ліз на 2024 рік.

За її словами, у Конгресі на прохання України вносять поправку про подовження ленд-лізу, але американські законодавці також розуміють і чітко висловлюють, що "пріоритет зараз - продовження цієї бюджетної допомоги".