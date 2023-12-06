Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Мінфіну США попередила Конгрес про відповідальність у разі провалу допомоги Україні

 

Сполучені Штати будуть нести "відповідальність за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації президента Джо Байдена на фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єллен заявила журналістам під час поїздки до Мехіко, що фінансування - особливо для підтримки державного бюджету України - було "вкрай необхідною" та попередньою умовою для продовження надходження підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Я розмовляла з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням, - сказала вона. - І я включаю сюди пряму підтримку бюджету, бо це дуже важливо".

Єллен заявила, що американське фінансування України також важливе для союзників США в Європі, які надають щедрішу допомогу, щоб допомогти Україні здобути перемогу в її боротьбі проти російської агресії.

"В України просто закінчуються гроші, - сказала Єллен. - Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим та оборону, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх".

Американська допомога Україні супроводжувалася "дуже суворим контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами та будь-якої корупції", сказала Єллен, додавши, що підтримка державного бюджету спрямовувалась через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6618
  0,1235
 0,34
EUR
 1
 39,6461
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8319  0,06 0,15 37,3962  0,02 0,05
EUR 39,8596  0,04 0,10 40,6123  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6800  0,05 0,14 36,6900  0,04 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес