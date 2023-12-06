Глава Мінфіну США попередила Конгрес про відповідальність у разі провалу допомоги Україні

Сполучені Штати будуть нести "відповідальність за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації президента Джо Байдена на фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єллен заявила журналістам під час поїздки до Мехіко, що фінансування - особливо для підтримки державного бюджету України - було "вкрай необхідною" та попередньою умовою для продовження надходження підтримки Міжнародного валютного фонду.

"Я розмовляла з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням, - сказала вона. - І я включаю сюди пряму підтримку бюджету, бо це дуже важливо".

Єллен заявила, що американське фінансування України також важливе для союзників США в Європі, які надають щедрішу допомогу, щоб допомогти Україні здобути перемогу в її боротьбі проти російської агресії.

"В України просто закінчуються гроші, - сказала Єллен. - Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим та оборону, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх".

Американська допомога Україні супроводжувалася "дуже суворим контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами та будь-якої корупції", сказала Єллен, додавши, що підтримка державного бюджету спрямовувалась через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням.