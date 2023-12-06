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Глава Мінфіну США попередила Конгрес про відповідальність у разі провалу допомоги Україні
10:59 06.12.2023 |
Сполучені Штати будуть нести "відповідальність за поразку України", якщо Конгрес не схвалить останній багатомільярдний запит адміністрації президента Джо Байдена на фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Єллен заявила журналістам під час поїздки до Мехіко, що фінансування - особливо для підтримки державного бюджету України - було "вкрай необхідною" та попередньою умовою для продовження надходження підтримки Міжнародного валютного фонду.
"Я розмовляла з членами Конгресу, з моїми колегами. Я думаю, вони це розуміють, що це важка ситуація, і ми можемо взяти на себе відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити Україну необхідним фінансуванням, - сказала вона. - І я включаю сюди пряму підтримку бюджету, бо це дуже важливо".
Єллен заявила, що американське фінансування України також важливе для союзників США в Європі, які надають щедрішу допомогу, щоб допомогти Україні здобути перемогу в її боротьбі проти російської агресії.
"В України просто закінчуються гроші, - сказала Єллен. - Вони витрачають більше, ніж кожен пенні, який вони отримують, у вигляді податків, на зарплати військовим та оборону, і вони не мали б ні шкіл, ні лікарень, ні служб швидкого реагування, якби не гроші, які ми їм надсилаємо, щоб підтримати їх".
Американська допомога Україні супроводжувалася "дуже суворим контролем для захисту від будь-якого зловживання коштами та будь-якої корупції", сказала Єллен, додавши, що підтримка державного бюджету спрямовувалась через Світовий банк, який має сильні антикорупційні гарантії для запобігання корупції, щоб переконатися, що гроші йдуть за призначенням.
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