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АНАЛІТИКА

Росіяни мають три лінії оборони, ЗСУ вже пройшли дві, - Міноборони

Росіяни мають три лінії оборони, ЗСУ вже пройшли дві, - Міноборони

 

Українські військові знаходяться між другою і третьою лінією оборони росіян. Україна має план зі звільнення територій на 2024 рік.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Умєров заявив, що окупанти мають три лінії оборони на фронті в Україні. За його словами, ЗСУ пройшли другу лінії і знаходяться перед третьою.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 2024 рік", - сказав міністр.

Глава Міноборони наголосив, що вихід на кордони 1991 року залишається стратегічною перемогою для України. Умєров на запитання журналіста про те, чи можливе врегулювання, якщо війна розтягнеться на роки, відповів, що цивілізованому світу має бути соромно, якщо це станеться.

"Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (росіяни, - ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати", - заявив він.

Крім того, міністр відзначив плани України приєднатися до НАТО. За його словами, всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій проходитися за стандартами НАТО.

Умєров також прокоментував скандали з корупцією та закупками у Міноборони. Він заявив, що зараз проходять тендери, конкурси та аудити. Глава Міноборони додав, що відомство готове запросити зовнішніх аудиторів для перехресної перевірки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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