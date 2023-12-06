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АНАЛІТИКА

Посол у США пояснила, чому Зеленський скасував промову перед сенаторами

 

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, чому президент Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби у зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Маркарової, у Конгресі була запланована ціла низка внутрішніх брифінгів, і на одному з них мав виступити Зеленський.

Однак виступ скасували, оскільки там обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми, додала посол.

"Нічого катастрофічного насправді не сталося... Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби було можливо долучитися... Однак саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали таку участь", - зазначила вона.

Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, аби поінформувати їх про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва.

Однак напередодні лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер оголосив, що Зеленський скасував виступ перед сенаторами. За словами Шумера, "щось сталося в останню хвилину".

Стаття на тему:

06.12.2023 Конгресмени США розповіли, про що йшлося на закритому брифінгу щодо підтримки України
За даними телеканалу CNN, брифінг перетворився на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців була незадоволена відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.
Ключові теги: США
 

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