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Посол у США пояснила, чому Зеленський скасував промову перед сенаторами
09:54 06.12.2023 |
Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, чому президент Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби у зброї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі телемарафону.
За словами Маркарової, у Конгресі була запланована ціла низка внутрішніх брифінгів, і на одному з них мав виступити Зеленський.
Однак виступ скасували, оскільки там обговорювали не тільки питання України, а й внутрішні американські проблеми, додала посол.
"Нічого катастрофічного насправді не сталося... Була ідея взяти участь в одному з кількох брифінгів, якби було можливо долучитися... Однак саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали таку участь", - зазначила вона.
Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, аби поінформувати їх про стан війни в Україні та необхідність підтримки Києва.
Однак напередодні лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер оголосив, що Зеленський скасував виступ перед сенаторами. За словами Шумера, "щось сталося в останню хвилину".
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За даними телеканалу CNN, брифінг перетворився на бурхливу суперечку з криками, оскільки низка законодавців була незадоволена відмовою включати жорсткішу імміграційну політику до пакета допомоги.
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