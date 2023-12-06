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АНАЛІТИКА

У Сенаті США представили законопроєкт на $111 мільярдів із допомогою для України

 

Сенатори-демократи оприлюднили пакет з національної безпеки на суму близько $111 млрд, що передбачає допомогу Україні та Ізраїлю, а також заходи, спрямовані на захист південного кордону США.

Як пише The Hill, у поясненні до законопроєкту зазначається, що понад $15 млрд передбачені на підтримку України, зокрема "військову підготовку, обмін розвідданими" й "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Ще $43,6 млрд мають бути спрямовані на нарощування виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

Водночас республіканці вимагають, щоб рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.
Очікується, що законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів на тлі війни з Росією.

Однак голосування обіцяє бути складним, оскільки республіканці наполягають на більш агресивних пропозиціях щодо захисту кордону.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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