Нідерланди виділили €9 мільйонів для судової системи України

Нідерланди виділили 9 мільйонів євро на спроможності для Офісу Генерального прокурора та судової влади України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нагально необхідною є підтримка власних спроможностей України розслідувати і притягати до відповідальності за міжнародні злочини. Тому ми запропонували спроможності і тренування генеральному прокуророві та судовій системі України. Задля цього уряд Нідерландів виділив 9 млн євро у 2024 році", - сказала вона.

Очільниця МЗС додала, що додатково пообіцяла 8 млн євро на Європейську консультативну місію, спрямовану на розбудову потужностей у звільнених регіонах України. За її словами, ця допомога посилить підрозділи поліції і відновить верховенство права в цих регіонах.

"Ми маємо довготривало підтримувати Україну, чого б це не вартувало і скільки буде потрібно, тому що Україна не просто бореться за своє існування - на кону майбутнє Європи", - наголосила насамкінець Ганка Брюїнс Слот.

Генеральний прокурор Андрій Костін також провів зустріч із міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот.

Генпрокурор подякував за всебічну підтримку Нідерландів, яка має визначальне значення для боротьби України за справедливість.

Також Костін привітав створення Секретаріату Діалогової групи під керівництвом IDLO.

«Ми високо цінуємо лідерську роль Нідерландів у створенні Діалогової групи, яка об'єднує 45 країн навколо ініціатив у сфері забезпечення відповідальності», - зазначив він.

Генпрокурор розповів, що ця співпраця вже приносить свої результати у чотирьох напрямах: координація та синергія допомоги, що надається Україні для забезпечення відповідальності на національному та міжнародному рівнях; робота регіональних та міжнародних інституцій; національні розслідування в Україні та інших державах; зусилля громадянського суспільства із документування воєнних злочинів та підтримки постраждалих.

«Подолання безкарності за злочини Росії є нашою спільною метою. Позиція Нідерландів на підтримку ініціатив у сфері міжнародного правосуддя, в тому числі розміщення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії та Реєстру збитків, є переконливим свідченням цього», - заявив Костін.

Як повідомлялося, Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додатковий пакет допомоги розміром у 2,5 млрд євро.

До України з візитом прибула міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот. На зустрічі з нею Президент Володимир Зеленський обговорив підготовку українських пілотів на F-16 та функціонування альтернативного гуманітарного коридору.