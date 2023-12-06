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Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників
09:04 06.12.2023 |
Українська делегація в складі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та посла України у США зустрілася зі спікером Палати представників.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За її словами, вони обговорили пакет допомоги Україні, а сама зустріч із Джонсоном була "дуже теплою і продуктивною", і є підстави для стриманого оптимізму.
"Але ми ще не там, де хотіли би бути. До того пакета допомоги, який ми очікуємо, що буде проголосований, в якому буде суттєва допомога Україні - збройна, фінансова та гуманітарна, додалася ще одна частника - питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики США. Це залишається найбільш гарячою та обговорюваною темою", - пояснила Маркарова.
Втім, зазначила вона, питання надання зброї Україні вже не дискутується, адже має двопартійну підтримку. Крім того, додала посол, не порушується питання виділення Україні великої бюджетної допомоги - всі ці цифри, за її словами, не тільки не зменшені, а деякі з них збільшені в пропозиції.
Маркарова підтвердила повідомлення та заяви американських посадовців, що законодавці не знайшли спільної позиції щодо південного кордону США.
Напередодні демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.
Очікується, що законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування в середу, однак на шляху до його ухвалення стоїть непростий шлях, оскільки республіканці наполягають на більш посиленних, ніж той передбачає, заходах щодо захисту кордону.
Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов'язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.
Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.
У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.
Минулого тижня, однак, Джонсон заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят.
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