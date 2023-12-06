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АНАЛІТИКА

Байден: Відмова від підтримки України – це просто безумство

 

Президент США Джо Байден назвав абсолютно помилковою перспективу відмови від допомоги Україні, яка бореться з російською агресією.

Слова Байдена наводить The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США.

"Відмова від підтримки України - це просто абсолютне божевілля", - зазначив американський президент.

Він пообіцяв, що його адміністрація доб'ється виділення коштів для України.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна.

"Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування", - наводить її слова AFP.

За словами Єллен, "в України просто закінчуються гроші".

Як відомо, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов'язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Повідомлялося, що демократи у Сенаті США представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.
Ключові теги: США
 

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